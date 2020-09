नई दिल्ली (पीटीआई / एएनआई)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 19 साल की दलित लड़की ने घटना के 14 दिन बाद मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल दम तोड़ दिया। इस मामले हाथरस के डीएम प्रवीण लक्षकार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि इस मामले में सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एससी एसटी एक्ट के तहत पीड़िता के परिवार को 10 लाख की मदद दी गई है। इतना नहीं उन्होंने कहा कि पीड़िता की जीभ काटे जाने की खबरें सच नहीं हैं।

All four accused have been arrested. Under the SC/ST Act, her family has been given the financial support of Rs 10 lakh, in total. Reports of her tongue being chopped off are not true: Hathras DM on the gangrape of a 19-year-old woman who succumbed to her injuries, this morning pic.twitter.com/ev0qoHGcDI