कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद से पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। इस संबंध में हाथरस डीएम प्रवीन कुमार लक्षकार ने कहा कि कहा कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक हाथरस की सीमाएं सील हैं। जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। हमें प्रियंका गांधी की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एसआईटी आज पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेगी। हालांकि हालातों को देखते हुए मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी।

Borders of Hathras are sealed. Section 144 of CrPC has been imposed in the district, more than 5 people are not allowed to gather. We've no information about Priyanka Gandhi's visit. SIT will meet the victim's family members today, media will not be allowed: Hathras DM P Lakshkar pic.twitter.com/bU3MXLre7x