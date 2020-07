नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारतीय महिला स्प्रिंटर हिमा दास ने 2018 एशियाई खेलों में मिश्रित रिले इवेंट में जो सिल्वर मेडल जीता था। वह अब सोने का हो गया है। इस बात की जानाकरी हिमा को गुरुवार को मिली। जब हिमा दास सहित उनके तीन अन्य सहयोगी मोहम्मद अनस, एमआर पूवम्मा और अरोकिया राजीव के सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदल दिया गया। इन एथलीटों का मेडल इसलिए अपग्रेड किया गया क्योंकि उस प्रतियोगिता में नंबर वन पर रही बहरीन की टीम का एक सदस्य डोप टेस्ट में फेल हो गया। जिसके बाद उस पर चार साल का बैन लगा दिया गया।

भारत के खाते में और जुड़ा गोल्ड मेडल

इसी के साथ 2018 एशियन गेम्स की मेडल टैली में भारत के खाते में एक स्वर्ण पदक और जुड़ गया। अब भारत के खाते में 70 पदक हो गए। जिसमें से 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रान्ज मेडल शामिल हैं। स्वर्ण पदक विजाताओं में अब हिमा दास का नाम भी जुड़ गया। अपने पदक में हुए इस बड़े बदलाव को देखकर हिमा काफी खुश हैं।

I would like to dedicate my upgraded gold medal of 4x400 mixed relay event of Asian Games 2018 to police, doctors and all other Coronawarriors who are working selflessly in these difficult times of Covid-19 to ensure our safety and good health. Respect for all #CoronaWarriors