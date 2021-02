नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि असम सरकार द्वारा पुलिस डीएसपी के रूप में नियुक्त करने का फैसला करने के बाद भी हिमा दास देश के लिए दौड़ लगाती रहेंगी। 21 वर्षीय हिमा वर्तमान में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला में आगामी टोक्यो ओलंपिक योग्यता के लिए तैयारी कर रही हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि खिलाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और फिर भी वे खेलना जारी रखते हैं।

देश के लिए खेलना जारी रखेंगी हिमा दास

रिजिजू ने ट्वीट किया, 'बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हिमा के खेल करियर के बारे में क्या है? वह एनआईएस पटियाला में ओलंपिक योग्यता के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं और भारत के लिए बड़ी उम्मीद हैं। हमारे ज्यादातर एथलीट विभिन्न नौकरियों में कार्यरत हैं फिर भी खेलना जारी है। यही नहीं रिटायरमेंट के बाद भी वह खेलों को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रहेंगे।' इससे पहले, रिजिजू ने हिमा को डीएसपी के रूप में नियुक्त करने के असम कैबिनेट के फैसले की सराहना की।

Many people are asking, what about Hima's sports career? She is training for Olympic qualification at NIS Patiala & will keep running for India. Our elite Athletes are employed in various jobs yet continue to play. Even after retirement, they'll be engaged in promoting sports. https://t.co/TT1k34xCSL