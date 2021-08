शिमला (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बस का मलबा गुरुवार सुबह बरामद कर लिया गया। मलबे से ढके 200 मीटर के दायरे में फंसे 20 से अधिक लोगों को निकालने के लिए कई एजेंसियों की मदद से बचाव अभियान जारी है। मंगलवार को राज्य की राजधानी से लगभग 180 किलोमीटर दूर निगुलसारी के पास शिमला-रिकांग पियो राजमार्ग के एक हिस्से पर हुए भूस्खलन में एक ट्रक और एक राज्य रोडवेज बस और अन्य वाहन दब गए थे। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने आईएएनएस को बताया कि 15 लोगों को बचा लिया गया है और 13 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजमार्ग अभी भी यातायात के लिए बंद है।

Landslide in Kinnaur, Himachal Pradesh | 13 people have been rescued safely & 10 others have died. A bus, a bolero & its passengers are not found under the debris & are still untraceable. Rescue operation has been suspended for today & will resume tomorrow morning: State Govt pic.twitter.com/GWsMEpDZaI