नई दिल्ली (आईएएनएस)। क्रिकेट जगत में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने माना है कि शोएब अख्तर को खेलना आसान नहीं था। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज के रूप में पहचान बनाने वाले अख्तर अपनी तूफानी गेंदों से बल्लेबाजों के होश उड़ा दिया करते थे। खैर वो जमाना बीत चुका है, अब मॉर्डन क्रिकेट में गेंदबाज स्पीड से नहीं बल्कि वैरिएशन से बैट्समैनों को चकमा देते हैं। मंगलवार को स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर 2003 विश्वकप में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को रि-टेलिकॉस्ट किया गया। यह मैच उस दौर में खेला गया था जब अख्तर अपने चरम पर थे।

कैफ के बेटे ने देखा भारत-पाक मैच

वैसे तो यह मुकाबला भारत के नाम रहा था मगर मैच में अख्तर की तेजी गेंदबाजी की खूब चर्चा रही। उस मैच में भारत की तरफ से मेाहम्मद कैफ भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे। कैफ ने भी अख्तर की गेंदों का सामना किया था। मंगलवार को कैफ घर बैठे उसी मैच को देख रहे थे, साथ में उनका बेटा भी था। अख्तर की गेंदबाजी देख कैफ के बेटे कबीर ने कहा, इन्हें खेलना तो आसान है। कैफ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कैफ ने लिखा, 'स्टार स्पोर्ट्स इंडिया को धन्यवाद, आखिरकार कबीर को उस ऐतिहासिक भारत बनाम पाकिस्तान खेल को पुन: देखने का मौका मिला, मगर वह पापा की बैटिंग से इंप्रेस नहीं हुआ। उसका मानना है शोएब अख्तर को मारना आसान होना चाहिए क्योंकि उनकी गेंदबाजी में गति है।'

Thanks to @StarSportsIndia , finally Kabir gets to relive that historic #INDvPAK game. But junior isn't too impressed with Papa, says hitting @shoaib100mph must be easy since there is pace in his bowling. Kids today I tell you...phew! 😅 #QuaranTime #LifeInLockdown pic.twitter.com/N3uiTZ0PQ7

अख्तर ने दिया चैलेंज

इस ट्वीट के साथ कैफ ने एक वीडियो भी शेयर किया। जिसमें उनका बेटा मैच देखते हुए कहता है कि पापा अख्तर को खेलना आसान है क्योंकि वह तेजी से गेंद फेंकते थे, ऐसे में शॉट लगाने के बाद गेंद और तेजी से बाउंड्री लाइन पर जानी चाहिए। हालांकि कैफ के इस ट्वीट के बाद अख्तर का भी कमेंट आया। उन्होंने कहा, तो फिर कबीर और माइकल अख्तर के बीच मैच हो जाए। बता दें माइकल शोएब अख्तर का लड़का है।

Done 👍🏻@shoaib100mph



Match between two juniors while you and I help out as fielders. And in that case Kabir starts with a big advantage since he'll have the better of the two fielders on his side 😜



Love to Mikael. Stay safe. 🤗 https://t.co/MPqGTz3O56