मुंबई (एएनआई)। हॉकी वर्ल्‍ड कप 2023 की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। टीम इंडिया को पहले दिन ही स्‍पेन से भिड़ना है। ऐसे में इीम इंडिया को बॉलवुड से लेकर क्रिकेट जगत से शुभकामनाएं मिल रही हैं। एक्‍टर शाहरुख खान ने गुरुवार को टीम इंडिया को आगामी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए शुभकामनाएं दीं। गुरुवार को #AskSRK सेशन के दौरान, एक प्रशंसक ने 'चक दे ​​इंडिया' अभिनेता से पूछा, "क्या आप हॉकी देखना पसंद करते हैं, ओडिशा में हॉकी विश्व कप हो रहा है, यात्रा करने की कोई योजना है? चकदे इंडिया।" जिस पर एक्‍टर ने जवाब दिया, "जाना और देखना पसंद करेंगे लेकिन यहां काम में व्यस्त रहेंगे। आशा है कि आप सभी ऐसा करेंगे... और भारत को शुभकामनाएं।"

Would have loved to go and watch but busy with work here. Hope all of you do….and best of luck to India https://t.co/t1NCJhcpVu