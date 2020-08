नई दिल्ली (पीटीआई)। दिवंगत नेता अरुण जेटली की आज सोमवार को पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है। लंबी बीमारी से जूझने के बाद पिछले साल 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। ऐसे में आज उनकी पहली पुण्यतिथि के माैके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया कि इसी दिन, पिछले साल, हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की। उनकी हाजिरजवाबी, चतुराई, कानून पर पकड़ और बेहतरीन व्यक्तित्व था।दिवंगत नेता की याद में आयोजित प्रार्थना सभा मैंने उन्हें कुछ यूं याद किया था। पीएम मोदी ने पिछले साल जेटली के लिए आयोजित शोक सभा में अपने भाषण का वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया था।

On this day, last year, we lost Shri Arun Jaitley Ji. I miss my friend a lot.



Arun Ji diligently served India. His wit, intellect, legal acumen and warm personality were legendary.



Here is what I had said during a prayer meeting in his memory. https://t.co/oTcSeyssRk