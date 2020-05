नई दिल्ली (पीटीआई)। वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिनर सुनील नारायण ने मंगलवार को कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स उनके लिए एक "परिवार" की तरह है और वह दुनिया की किसी भी टीम के लिए खेलने के लिए तैयार होंगे जो फ्रैंचाइज़ी के स्वामित्व में हो। मंगलवार को 32 साल के हो गए नरेन 2012 से केकेआर के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने केकेआर की मूल कंपनी के स्वामित्व वाली कैरिबियन प्रीमियर लीग की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व किया है।

भारत है उनका दूसरा घर

केकेआर के ट्विटर हैंडल पर नरेन ने कहा, "दुनिया भर में कोई भी टूर्नामेंट जहां नाइट राइडर्स की टीम होती है, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। यह पैसे या दोस्ती के बारे में नहीं है। यह मेरे लिए एक परिवार की तरह है। जिस तरह से वे भारत में आपका स्वागत करते हैं, वह काफी अच्छा लगता है। यह ऐसा है जैसे वे पहले से ही आपको एक इंसान के रूप में जानते हैं - आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। वे आपको आरामदायक बनाने की कोशिश करते हैं। हर साल, जब मैं (आईपीएल के लिए) जा रहा होता हूं। तो यह ऐसा है जैसे मैं अपने दूसरे घर के लिए रवाना हो रहा हूं।'

"Any tournament around the 🌎, where Knight Riders have a team, I'd wanna be a part of it. It's not about the money or the friendships, it's like a family to me." - #Birthday boy @SunilPNarine74 is missing the #IPL, and he has a message for all you in the #KnightRiders family 💜 pic.twitter.com/dVyoIBm5Cr