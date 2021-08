नई दिल्ली (एएनआई)। अफगानिस्‍तान में तालिबान के कब्‍जे के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने का प्रयास जारी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायु सेना के C-130J परिवहन विमान 85 से अधिक भारतीयों के साथ अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल से उड़ान भरी है। इसके बाद विमान ईंधन भरने के लिए ताजिकिस्तान में उतरा। भारत सरकार के अधिकारी काबुल में भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद कर रहे हैं। सरकार नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए समन्वित प्रयास कर रही है। भारत ने पहले भी कंधार से अपने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को निकाला था जब शहर तालिबान आतंकवादियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

An Indian Air Force C-130J transport aircraft took off from Kabul with over 85 Indians. The aircraft landed in Tajikistan for refuelling. Indian government officials are helping in evacuation of Indian citizens on the ground in Kabul: Sources