बागपत (उप्र) (पीटीआई)। भारतीय वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर की गुरुवार को तकनीकी खराबी के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि इस दाैरान सब सुरक्षित रहा जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक, बागपत, प्रताप गोपेंद्र यादव ने कहा कि एक पायलट और अपने दो सहयोगियों के साथ टू सीटर टाइगर हेलीकाॅप्टर लेकर हिंडन एयरबेस से चंडीगढ़ के लिए सुबह 8 बजे रवाना हुआ। इस दाैरान पायलट को कुछ टेक्निकल प्राॅब्लम महसूस हुई। उसने तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बड़ी सूझ-बूझ के साथ हेलीकॉप्टर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर माविकालन गांव के पास एक हेलीकाॅप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

A Cheetah helicopter of the Indian Air Force made a precautionary landing today on the Eastern Peripheral Expressway in Baghpat district of Uttar Pradesh. The chopper has now returned to Hindon airbase from where it had taken off: Indian Air Force pic.twitter.com/rEGbXfbNk1