नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के कप्तान विराट कोहली को दशक का आईसीसी पुरुष क्रिकेटर और आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर का खिताब दिया गया जबकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आईसीसी मेन्स टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जीता। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान को ICC मेन्स T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया है। कोहली का मुकाबला टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स से था।

ये दशक रहा है विराट का

कोहली ने पुरस्कार जीतने के बाद कहा, "मेरा एकमात्र उद्देश्य टीम के लिए विजयी योगदान देना था और मैं बस हर खेल में ऐसा करने का प्रयास करता हूं। आंकड़े तो वही हैं जो आप करना चाहते हैं।" कोहली इस दशक में 10,000 से अधिक वनडे रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस दौरान 61.83 की औसत के साथ 39 शतक और 48 अर्द्धशतक लगाए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस दशक में 65.79 की औसत के साथ 7040 टेस्ट रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 26 शतक और 28 अर्द्धशतक लगाए। गेंदबाजों की बात करें तो राशिद खान T20I में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, क्योंकि उन्होंने 89 विकेट हासिल किए। इस दौरान राशिद ने तीन बार चार-चार विकेट और दो बार पांच-पांच विकेट चटकाए।

🏅 ICC @CricketWorldCup win in 2011

🏆 ICC Champions Trophy win in 2013

🎖️ Test series win in Australia in 2018



