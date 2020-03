मुंबई (रायटर्स)। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को कहा कि 2021 ट्वेंटी 20 विश्व कप और 2023 में 50 ओवरों के संस्करण के लिए सभी क्वालीफाइंग इवेंट कोरोना महामारी के कारण रद किए जा रहे। बता दें ये सभी इवेंट 30 जून से पहले होने वाले थे। मगर अब कोरोना का असर इस इवेंट पर भी पड़ गया है। चीन से पूरी दुनिया में फैले इस वायरस ने दुनिया भर में 470,800 से अधिक लोगों को संक्रमित किया है और 21,200 से अधिक लोग मारे गए हैं।

With the health and well-being of the global cricket family the priority, all ICC qualifying events due to take place before 30 June will be postponed subject to further review.



Details 👇 https://t.co/ZuBJhEXZLP