दुबई (पीटीआई)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने शुक्रवार को कोरोना संकट देखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति, 14-दिवसीय प्री-मैच आइसोलेशन ट्रेनिंग कैंप और अंपायरों द्वारा दस्ताने का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। दिशानिर्देशों के बीच, ICC ने मुख्य चिकित्सा या जैव-सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है कि नहीं।

मैच से 14 दिन पहले कोविड 19 टेस्ट

खेल के शीर्ष निकाय ने एक प्री-मैच आइसोलेशन प्रशिक्षण शिविर होने की सिफारिश की जिसमें यात्रा से कम से कम 14 दिन पहले खिलाड़ियों के तापमान की जांच और COVID-19 परीक्षण शामिल होगा। आईसीसी ने अभ्यास और मैच की स्थिति के दौरान एक पर्याप्त परीक्षण योजना तैयार करने के लिए भी कहा है। यह कहा गया है कि खिलाड़ियों को ओवर के बीच अंपायरों को कैप, तौलिया, जंपर्स आदि नहीं सौंपने होंगे, जबकि यह भी कहना है कि ऑन-फील्ड अधिकारियों को गेंद को संभालने के दौरान दस्ताने का उपयोग करना जरूरी है।

क्रिकेट गतिविधियों पर काम करें

आईसीसी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि यह केवल व्यावहारिक सुझावों के साथ एक ढांचा प्रदान करना चाहता है कि कैसे सदस्य राष्ट्र एक बार महामारी के दौर से गुजरने के बाद क्रिकेट को फिर से शुरू कर सकते हैं। अपनी नीतियों को तैयार करने के लिए इन दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए, ICC ने अपने सहयोगियों को सलाह दी कि वे अपनी संबंधित सरकारों के साथ मिलकर क्रिकेट गतिविधियों में अपना काम करें। ICC ने संबंधित बोर्ड को क्रिकेटरों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने का आह्वान किया, जो प्रशिक्षण और मैच स्थलों के जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाता है।

As we all look forward to the return of cricket, the ICC has formed guidelines on how to keep safe 🙌



Phase 1️⃣ Solo training 🏃

Phase 2️⃣ Small groups of three or less 🏃 🏃 🏃

Phase 3️⃣ Groups of less than 🔟

Phase 4️⃣ Full squad activities 🏏



Details 👉 https://t.co/usB5l7mDNx pic.twitter.com/kUINBbS4M5