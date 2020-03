कानपुर। भारतीय महिला टीम ने जैसे ही आईसीसी महिला टी 20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया, विराट कोहली ने टीम को बधाई दी और कहा कि उन्होंने जो भी हासिल किया है उससे पूरे देश को गर्व है। सिडनी के एससीजी मैदान में खेला गया भारत बनाम इंग्लैंड पहला सेमीफाइनल बिना एक गेंद फेंके रद कर दिया गया। चूंकि इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया था इसलिए भारत ने फाइनल में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने शुरुआती चरणों में अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारतीय महिला टीम के पहली बार फाइनल में पहुंचने पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली काफी खुश हुए।

Congratulations to the Indian Women's team on qualifying for the @T20WorldCup final. We are proud of you girls and wish you all the luck for the finals. 🇮🇳👏 @BCCIWomen — Virat Kohli (@imVkohli) March 5, 2020

कोहली ने ट्वीट किया, 'फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर भारतीय महिला टीम को बधाई। लड़कियों हमें आप पर गर्व है और आप सभी को फाइनल के लिए शुभकामनाएं।' यही नहीं पूर्व क्रिकेटरों वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग ने भी पहली बार महिला टी 20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी।

Would have loved seeing the semi-finals but Indra Devta ke aage kaun jeet sakta hai.

Mehnat ka parinaam achha milta hai. A reward for Winning all the matches in the group stage. Congratulations @BCCIWomen and wishing you glory this Sunday #T20WorldCup — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 5, 2020

सहवाग लिखते हैं, 'सेमीफाइनल मैच देखना अच्छा लगता लेकिन इंद्र देवता के आगे कौन जीत सकता है। मेहनत का परिणाम अच्छा मिलता है। यह ग्रुप स्टेज में सभी मैच जीतने का इनाम है। भारतीय महिला टीम को बधाई। आशा करता हूं कि रविवार को इतिहास रचेंगे।'

Would have been great to see the match, but many congratulations to @BCCIWomen for making it to the finals of the #T20WorldCup . A reward for winning 4 out of 4 in the group stages. Wishing the girls the very best for the finals on #WomensDay — VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 5, 2020

लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "यह मैच देखने के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय वुमेंस टीम को बहुत-बहुत बधाई। ग्रुप स्टेज में 4 में से 4 जीतने का इनाम। लड़कियों को फाइनल के लिए शुभकामनाएं।'

टीम इंडिया है अजेय

भारत ने अपने ग्रुप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आईसीसी के नियमों के अनुसार, दोनों पारियों में एक मैच का पूरा करने के लिए कम से कम पांच ओवरों की आवश्यकता होती है। हालांकि, आईसीसी टूर्नामेंटों में, न्यूनतम ओवर-लिमिट प्रति टीम 10 ओवर तक जाती है। मगर सिडनी में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। अब दूसरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। अगर ये मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ता है तो अंत में साउथ अफ्रीकी टीम फाइनल में जाएगी।महिला टी 20 विश्व कप का फाइनल 8 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा, इस दिन महिला दिवस भी है।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari