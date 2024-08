कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। साइबर सिक्योरिटी को लेकर तमाम इंतजाम करने के बाद भी लोग कभी-कभी धोखा खा जाते हैं। ऐसे में जब सामने से आने वाला मैसेज या लैटर किसी सरकारी संस्था या एजेंसी के नाम पर हो तो चासेंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हां ऐसा ही एक लैटर सामने आया है। जो लोगों के पास जा रहा है। ये लैटर देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। जिससे कोई भी आम आदमी इसे देख कर धोखा खा सकता है। इसके साथ ही इन साइबर ठगों के जाल में फंस सकता है। इस फेक लैटर को लेकर भारत के गृह मंत्रालय ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर जागरूक करने वाले एक्स अकाउंट साइबर दोस्त से एक चेतावनी जारी की है। जिसमें इस फेक लैटर से अलर्ट रहने को कहा गया है।





In a letter purportedly issued by Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C), several allegations are being leveled at the recipient & a reply is being sought to the letter

✅This letter is #fake

✅No such letter has been issued by any organization under GOI #I4C #MHA pic.twitter.com/wdc7cvZ3fE