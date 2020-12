मेलबर्न (एएनआई)। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को लगता है कि यह रविचंद्रन अश्विन की योजना थी कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को अपने हाथों को खोलने से रोका जा सके। यही वजह थी कि वह लेग साइड पर जा रही गेंद से छेड़छाड़ कर बैठे और आउट हो गए। अश्विन ने शनिवार को बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले सत्र में स्मिथ का विकेट लिया। यह इतिहास में पहली बार था कि दाएं हाथ का बल्लेबाज खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत के खिलाफ जीरो रन पर आउट हुआ।

स्मिथ के खिलाफ बनाया ऐसे प्लान

मेलबर्न टेस्ट में पहले दिन गेंद टर्न हो रही। इस बात से गावस्कर भी हैरान थे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने स्मिथ के आउट होने के पीछे का कारण बताया। गावस्कर ने सेवेन क्रिकेट से कहा, "सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस बात से हैरान हूं कि पहले दिन ही भारतीय स्पिनर को पिच से मदद मिल रही थी।' उन्होंने कहा, "अश्विन ने स्मिथ के खिलाफ बेहतरीन प्लान बनाया। वह मिडिल और लेग पर गेंदबाजी कर रहे थे जिससे ऑफ साइड की तरफ शाॅट खेलना मुश्किल था। स्मिथ शून्य पर थे और किसी तरह खाता खोलना चाहते थे। चूंकि वह कंट्रोल में नहीं थे और गलती कर बैठे।'

