मेलबर्न (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 26 से 30 दिसंबर तक खेले जाने वाले आगामी चार मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में प्रत्येक दिन 30,000 दर्शकों की अनुमति होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को एक फोटो के साथ ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि" बॉक्सिंग डे टेस्ट क्षमता बढ़कर प्रति दिन 30,000 हो गई। हम बहुत उत्साहित हैं कि एमसीजी में इतने सारे प्रशंसकों का स्वागत करने में हम सक्षम हैं।'

