कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट फिलहाल रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। मैच का फैसला क्या होगा, यह किसी को नहीं पता मगर भारत की जीत की उम्मीद अभी जिंदा है और इसका पूरा श्रेय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को जाता है। पंत मैच के आखिरी दिन मैदान में उतरे और 118 गेंदों में 97 रन की उपयोगी पारी खेलकर गए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने यह पारी तक खेली जब उनकी कोहनी में चोट लगी है। वह इससे पहले विकेटकीपिंग करने भी नहीं आए थे मगर जब भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी। ऐसे में यह बल्लेबाज मैदान में आया और मैच पलट कर चला गया।

दिग्गजों ने की पंत की तारीफ

पंत की इस इनिंग की हर कोई तारीफ कर रहा। वीवीएस लक्ष्मण से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहां तक कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग भी पंत की बैटिंग से खुश नजर आए। पोंटिंग लिखते हैं, 'भारत के 200 रन के अंदर ऑल आउट होने की उम्मीद की थी। पिच में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कि रिषभ पंत की बैटिंग देखकर लगा। इन परिस्थितियों में यह एकदम सही तरीका है खेलने का। अब गेम खुल गया है।'

So much for the prediction of India scoring under 200, this pitch hasn't deteriorated anywhere near what I was expecting. Like the way Rishabh Pant's playing, it's the perfect approach to take in these conditions. And now it's game on #AUSvIND — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 11, 2021

लक्ष्मण ने लिखा, 'पंत शतक भले न बना पाएं हों मगर उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की वह काबिलेतारीफ है। उन्होंने आक्रमक बल्लेबाजी से भारत को मैच में वापस ला दिया। बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी।'

He may not have got his 💯 but @RishabhPant17 can be very proud at the way he batted. Got India back into the game with his aggressive stroke play. Well done young man. #AUSvIND — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 11, 2021

आकाश चोपड़ा लिखते हैं, 'पंत भला तो सब भला। शतक तो नहीं मगर दबाव में ऐसी पारी सराहनीय है। उसने चोट के साथ-साथ तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए यह इनिंग खेली।'

पंत भला तो सब भला.

Wasn&यt a century but what a helluva knock under pressure...fought the odds and the injury. #RishabhPant #AusvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 11, 2021

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, 'हाथ की सभी अंगुलियों का अपना-अपना काम है। ऐसा ही कुछ पुजारा और पंत ने भारत के लिए किया। शानदार साझेदारी।'

पूर्व क्रिकेट टाॅम मूडी ने भी लिखा, 'पंत की तरफ से शानदार पारी। यह उनका नैचुरल गेम है।'

Wonderful innings from Pant, his natural instinct should always be embraced. “Live by the sword, die by the sword”#AUSvIND — Tom Moody (@TomMoodyCricket) January 11, 2021