अहमदाबाद (पीटीआई)। भारत के दिग्गज खिलाड़ियों ने मोटेरा पिच को टेस्ट के लिए आइडियल नहीं बताया। हरभजन सिंह से लेकर वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह ने पिच में खामियां बताई। वहीं गावस्कर ने बल्लेबाजों को दोषी करार दिया। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि बल्लेबाजों की डिफेंसिव अप्रोच सही नहीं थी, जितने भी विकेट गिरे सभी सीधी गेंदों पर गिरे हैं। ऐसे में बल्लेबाजों ने पिच को समझने में गलती की।

लक्ष्मण बोले- ये टेस्ट मैच पिच नहीं

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, "यह एक टेस्ट मैच के लिए एक आदर्श पिच नहीं थी और यहां तक ​​कि भारत भी अपनी पहली पारी में 145 पर ऑलआउट हो गया था।" भारतीय 400 टेस्ट विकेट क्लब के चार सदस्यों में से एक हरभजन ने भी ऐसा ही महसूस किया। 40 वर्षीय ऑफ स्पिनर ने कहा, "यह एक आदर्श पिच नहीं है। अगर इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 200 रन बनाए होते तो भारत भी मुश्किल में होता। लेकिन यह (पिच) दोनों पक्षों के लिए समान है।"

If we are going to see these pitches ... I have an answer to how it could work ... Give the Teams 3 innings !!! 😜😜 #INDvENG

तीन-तीन पारियां का हो मैच

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक ट्वीट में पिच का मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा, 'अगर हम इन पिचों को खेलने जा रहे हैं तो टीमों को 3 पारियां दें !!! #INDvENG," इसी तरह पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी सवाल खड़े किए। युवी ने लिखा, '2 दिन में टेस्ट मैच समाप्त होना टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अगर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह इस तरह के विकेटों पर गेंदबाजी करते तो आज उनके खाते में 800 या 1000 विकेट होते।'

Right, here goes...!



The batting from both teams was awful! The wicket wasn&यt horrendous! It&यs just that the batting was dreadful!



21/30 wickets were from straight balls! Nothing dangerous!



That&यs all! See you in india next week and I&यm bringing my kit...my golf kit! 🕺🏽