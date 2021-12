मुंबई (एएनआई)। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बाएं कोहनी की चोट के कारण भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। विलियमसन की गैरमौजूदगी में टॉम लैथम यहां वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम की अगुवाई करेंगे। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टेड ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "केन के लिए इस तरह की लगातार चोट से निपटने के लिए यह वास्तव में कठिन समय रहा है। हालांकि हम साल और टी 20 विश्व कप के माध्यम से चोट का प्रबंधन करने में सक्षम हैं, टेस्ट क्रिकेट में बदलाव और बल्लेबाजी लोड के चलते उनकी कोहली में दर्द उभर आया। यानी कि चोट अभी भी ठीक नहीं है और जब वह कानपुर टेस्ट से गुजरा, तो यह स्पष्ट था कि दूसरा टेस्ट खेलना कोई विकल्प नहीं था।"

केन विलियमसन का वर्क लोड होगा कम

कोच ने आगे कहा, "केन के लिए अपनी कोहनी को ठीक करने की कोशिश करने के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है और यह महत्वपूर्ण है कि अब हम उनके साथ एक अच्छी योजना तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चोट उन्हें परेशान न करे। उन्हें आराम और रिहैब की फिलहाल जरूरत है। धीरे-धीरे बल्लेबाजी लोड कम किया जाएगा।'

Team News | BLACKCAPS captain Kane Williamson will miss the second and final Test against India in Mumbai as he continues to battle the left-elbow injury which has troubled him for much of 2021. More | https://t.co/VClIKxKI8Q #INDvNZ pic.twitter.com/wGeA46LN4g