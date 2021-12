कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। मुंबई टेस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली को गलत आउट दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। फैंस अंपायर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कोहली को भारत की पारी के 30वें ओवर में एजाज पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। विराट ने डिफेंसिव खेला मगर गेंद बल्ले और पैड पर एक साथ टकराई। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के अपील करने के बाद मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट कर दिया।

अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखे विराट

अंपायर अनिल चौधरी द्वारा उंगली उठाए जाने के तुरंत बाद कोहली ने डीआरएस लिया। रीप्ले से पता चला कि कोहली के बल्ले का अंदरुनी किनारा लगा था। मगर यह पता लगाना मुश्किल था कि गेंद पैड से टकराने से पहले बल्ले से लगी या दोनों एक साथ टकराए। ऐसे में टीवी अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने मैदानी अंपायर के फैसले के साथ रहने का फैसला करने से पहले कई रीप्ले और विभिन्न कोणों से देखा और अंपायर ने आउट करार दिया लेकिन कप्तान इस फैसले से खुश नहीं थे।

Everyone knows that there is no better captain in Test matches than #ViratKohli The way he took the decision to leave the captaincy surprised everyone.Even today the day was not good for him. Hope Virat gets back in his rhythm.#IndvsNZtest#INDvsNZTestSeries pic.twitter.com/X9F9dTCjUC