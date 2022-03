बेंगलुरु (एएनआई)। भारत बनाम श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बेंगुलरु में खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है। स्पिनर कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया। बीसीसीआई की तरफ से जारी अफिशल बयान में कहा गया कि, 'ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपना रिहैब पूरा कर लिया और बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें फिट घोषित कर दिया।'

पारी और 222 रन से भारत ने जीता था पहला मैच

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट पारी और 222 रन से जीता था, जिसमें रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जडेजा ने पहली पारी में नाबाद 175 रन बनाए थे और फिर उन्होंने मैच में नौ विकेट लिए थे।

