ind vs wi 2nd test : विराट कोहली ने 500वें इंटरनेशनल मैच में लगाया 76वां शतक,सोशल मीडिया पर मिल रहीं बधाई

नई दिल्ली (एएनआई)। IND vs WI 2nd Test : भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर एक शानदार रिकाॅर्ड बनाया है। विराट कोहली ने त्रिनिदाद में अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में 76वीं इंटरनेशनल सेंचुरी लगायी। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट विराट कोहली का 500वां इंटरनेशनल मैच था। इस दाैरान किंग कोहली' ने एक अच्छी सेंचुरी के साथ इसे अपने फैंस के लिए खास बना दिया। उन्होंने 121 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं। सचिन ने 29 तो विराट कोहली ने 28 शतक जड़े हैं।

सचिन ने दी बधाई

इस अचीवमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर विराट कोहली को बधाइंया मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें उनके फैंस के अलावा क्रिकेट जगत के तमाम लोग शामिल हैं। खुद सचिन तेंदुलकर ने खुद इंस्टाग्राम पर कोहली को उनके शतक पर बधाई दी।



जय शाह किया ट्वीट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने भी विराट कोहली के शतक की सराहना करते हुए कहा कि मैदान पर उनका समर्पण और प्रतिभा बेजोड़ है। उनके शानदार करियर में कई और शतक और रिकॉर्ड हैं।

What a legendary milestone, what a remarkable knock! 🇮🇳 Congratulations, @imVkohli, on smashing a century in your 500th international match! Your dedication and brilliance on the field are truly unmatched. Here's to many more centuries and records in your illustrious career!… pic.twitter.com/zA4IhUssQI