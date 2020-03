नई दिल्ली (रायटर्स)। वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली फ्लिपकार्ट आवश्यक उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को आज से फिर से शुरू कर रहा है। फ्लिपकार्ट ने यह फैसला राज्य सरकार के आश्वासन मिलने के बाद लिया, जिसमें कहा गया कि प्रशासन और पुलिस द्वारा डिलीवरी ब्वॉय को परेशान नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर खरीदारी को रोक दिया था।

फ्लिपकार्ट सर्विस फिर से शुरु

इस समय जब पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू है। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी बढ़ जाती है। फ्लिपकार्ट के चीफ एक्जीक्यूटिव कल्याण कृष्णमूर्ति ने बताया कि सेवाओं को फिर से बहाल करने का निर्णय सरकार द्वारा हमारे स्टॉफ और कर्मचारियों को परेशान न किए जाने के वादे के बाद लिया गया। कृष्णमूर्ति ने कहा, '"हम आज से किराने और आवश्यक सेवाओं को फिर से शुरू कर रहे हैं।' ई-कामर्स की दुनिया में फ्लिपकार्ट के प्रतिद्वंदी अमेजन ने मंगलवार को घोषणा की थी कि, वह अपनी सेवाओं को सीमित कर रहा है। बुधवार को इसके कई शहरों में पेंट्री किराना सेवा अनुपलब्ध थी और अधिकांश अन्य खाद्य या घरेलू सामानों के ऑर्डर देने पर डिलीवरी डेट अप्रैल के पहले हफ्ते की दी गई है।

We are grateful for the clarification provided by the government and local state authorities on the functioning of e-commerce during the lockdown. We are resuming our grocery services today.

India, we are committed to serving you at this time 🙏 Thank you for your trust