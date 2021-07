नई दिल्ली (एएनआई)। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वन्यजीव प्रेमियों को बधाई, विशेष रूप से जो बाघ संरक्षण के बारे में भावुक हैं। वैश्विक स्तर पर बाघों की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी का घर, हम अपने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2018 की पिछली बाघ गणना में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई थी।

India is home to 51 tiger reserves spread across 18 states. The last tiger census of 2018 showed a rise in the tiger population. India achieved the target of doubling of tiger population 4 years ahead of schedule of the St. Petersburg Declaration on tiger Conservation. pic.twitter.com/s8Myy0os0v July 29, 2021

वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत 18 राज्यों में फैले 51 बाघ अभयारण्यों का घर है। 2018 की अंतिम बाघ जनगणना में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के समय से 4 साल पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने आगे कहा कि बाघ संरक्षण की भारत की रणनीति स्थानीय समुदायों को शामिल करने को सर्वोच्च महत्व देती है।

India&यs strategy of tiger conservation attaches topmost importance to involving local communities. We are also inspired by our centuries old ethos of living in harmony with all flora and fauna with whom we share our great planet. pic.twitter.com/WSwvPprNuJ — Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी वनस्पतियों और जीवों के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार से भी प्रेरित हैं, जिनके साथ हम अपने महान ग्रह को साझा करते हैं। बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। बैठक में बाघ संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।