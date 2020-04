मुंबई (आईएएनएस)। टीम इंडिया के उप-कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि, उन्हें हर मैच जीतने की लालसा होती है मगर वर्ल्डकप जीत की बात ही अलग है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करने वाले सलामी बल्लेबाज रोहित ने दो विश्व कप (2015, 2019) खेले हैं। मगर दोनों बाद इंडिया चैंपियन नहीं बन पाई। भारत पिछले दो वर्ल्डकप में सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां 2015 में उसे ऑस्ट्रेलिया और 2019 में उन्हें न्यूजीलैंड से हारकर बाहर होना पड़ा। इन दोनों हार का दर्द रोहित का अभी तक सता रहा है।

"Every time you go out there you want to win every game but the World Cup is the pinnacle of everything. I want to win World Cups." - @ImRo45#OneFamily pic.twitter.com/BOYshThWFd