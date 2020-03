कलबुर्गी (एएनआई)। बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से भारत में 76 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में वे कोरोना वायरस पाॅजिटिव थे। स्वास्थ्य आयुक्त बी श्रीरामलु ने कहा कि कलबुर्गी में 76 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। वे कोविड-19 के संदिग्ध मरीज थे। जांच में वे कोविड-19 पाॅजिटिव थे। उन्होंने किन लोगों से संपर्क किया था, ऐसे लोगों की जांच और नियम के मुताबिक कदम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार को भी सूचना दे दी गई है क्योंकि वे वहां एक अस्पताल में वे ईलाज के लिए गए थे।

Ministry of Health, Govt of India: Death of a 76-year-old male from #Karnataka is confirmed to be caused due to co-morbidity and he has also tested positive for #COVID19 . https://t.co/Q9gSsUrYy8

हाल के जांच में हुई थी कोरोना की पुष्टि

डाॅक्टरों ने उन्हें कोरोना वायरस का संदिग्ध पाया था। लेकिन हाल ही की जांच में उनके इस वायरस से संकमण की पुष्टि हो गई थी। इस बीमारी की सबसे पहली जानकारी पिछले साल दिसंबर के महीने में चीन के वुहान शहर से मिली थी। अब यह 100 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। दुनियाभर में इस बीमारी से 1,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कोरोना से अब तक 73 लोगों के संक्रमित होने की रिपोर्ट है।

Dr. Srinivas, Director Public Health, Telangana: We have identified the hospital&contact tracking is on by state health authorities, in which 76-year-old person from Kalaburagi (Karnataka) visited&came in contact with people including doctors. Further details will be revealed. https://t.co/Q9gSsUrYy8