चेन्नई (पीटीआई/आईएएनएस)। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म 'इंडियन 2' की शूटिंग सेट पर बुधवार को एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है। फिल्म 'इंडियन 2' के लिए सेट का निर्माण करते समय एक क्रेन गिर गई। इस दाैरान फिल्म यूनिट के तीन व्यक्तियों माैत हो गई, जबकि करीब 9 लोग घायल हो गए हैं। इस के्रन हादसे में मधु (निर्देशक शंकर के निजी निदेशक), कृष्णा (सहायक निदेशक) और एक कर्मचारी चंद्रन की माैत हुई है। वहीं घायल व्यक्तियों को एक अस्पताल में भेजा गया। यह हादसा ईवीपी फिल्म सिटी के पास सबअर्बन नाजरपेट में हुआ।

कमल हासन ने बयां किया दुख

हादसे में हुई तीनों लोगों की मौत को लेकर कमल हासन ने ट्वीट कर दुख जताया है। कमल हासन ने ट्वीट किया कि दुर्घटना बेहद दुखद है। वह भी कई बार इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना कर चुके हैं। मृतकों के परिवार के सदस्यों का दर्द उनके दुख से कही ज्यादा है। दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के साथ हूं। इतना ही नहीं कमल हासन अस्पताल में घायलों से मिलने गए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

Words cannot describe the heartache I feel at the unexpected,untimely loss of my colleagues from lastnight.Krishna,Chandran and Madhu.Sending love,strength and my deepest condolences to your families.May god give strength in this moment of desolation. #Indian2 @LycaProductions

काजल और रकुल ने किया ट्वीट

इसके अलावा एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी हादसे में अपनी जान गवाने वालें सहयोगियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया कृष्ण, चंद्रन और मधु को खोने का उन्हें बहुत दुख है। इनके परिवार वालों के प्रति उनकी सवेंदनाए हैं। वहीं एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने एक ट्वीट में कहा कि वह इस हादसे में हुए नुकसान को शब्दों में नहीं बयां कर सकती है। एक्ट्रेस रकुल प्रीत भी 'इंडियन 2' फिल्म में एक भावपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

Shocked to hear about the accident on the set of my film indian 2.. I don&यt even know how to process the loss of lives.. my Heart goes out to families of the deceased .. extremely extremely sad 😔