पुणे (एएनआई)। दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का बुधवार को यहां निधन हो गया। वह 88 साल के थे। नाटेकर के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। वह 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे। नंदू के निधन की खबर ट्वीट करते हुए बैडमिंटन संघ ने लिखा, "भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से, हम महान खिलाड़ी- नंदू नाटेकर के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। कई प्रथम व्यक्ति, भारतीय बैडमिंटन के जनक, आपकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।'

On behalf of the Badminton Association of India, we condole the sad demise of legendary player- Shri Nandu Natekar.



A man of many firsts, the Father of Indian Badminton, your journey will continue to inspire generations to come.

Wishing prayers and strength to the family.#RIP pic.twitter.com/qp1uqDf8Jp