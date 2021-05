नई दिल्ली (रायटर / एएनआई)। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताैकते की वजह से सोमवार को मुंबई के पास अरब सागर में तीन बार्ज और एक ऑयल रिग समुंद्र में फंस गए। इन पर बड़ी संख्या में लोग सवार थे। भारतीय नौसेना इनमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। तूफान ताैकते की वजह से मुंबई के करीब बहे बार्ज-305 से नाैसेना द्वारा बुधवार तक184 क्रू-मेम्बर्स को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 77 लोग लापता है। खराब माैसम के बावजूद भी भारतीय नाैसेना इन लापता लोगों की तलाश में हर संभव प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि पी305 पर मौजूद 273 लाेग माैजूद थे।

#WATCH | A crew member of Barge P305 breaks down while speaking of Indian Navy's rescue operations. He was rescued by INS Kochi and brought to Mumbai.



A total of 184 people have been rescued so far, search and rescue operations are still going on.#CycloneTauktae pic.twitter.com/7e8JU3zcT5