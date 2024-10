कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Indian woman earns 4.4 lakhs for 3 hours: अगर कोई आपसे कहे कि वो केवल 3 घंटे काम करके 4.40 लाख रुपये कमाता है तो आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी जॉब करता है। दरअसल इंडिया की ही एक महिला श्वेता कुकरेजा ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके क्लाइंट ने उन्हें केवल 3 घंटे के काम के लिए 4.40 लाख रुपये पे किए हैं। श्वेता की ये पोस्ट लोगों का काफी ध्यान खींच रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस 3 घंटे के काम में उन्हें केवल क्लाइंट की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी पर काम करना था।

I got paid INR 4,40,000 approx. ($5,200) from ONE client this month.



And spent ONLY 3 hours working on his social media strategy.



Days like these make the work more satisfying and make it all worth it. pic.twitter.com/M8Oc2NQ6aZ