बेंगलुरु (एएनआई)। बेंगलुरु में एक इन्फोसिस कर्मचारी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के चलते मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में व्यक्ति ने लोगों से "बाहर जाने और छींकने" का आग्रह किया था। साथ ही लोगों से अधिक से अधिक वायरस फैलाने की अपील की। इस शख्स ने यह पोस्ट फेसबुक पर की जिसमें उसने लिखा, 'आइए, हाथ मिलाएं, बाहर जाएं और सार्वजनिक रूप से खुले मुंह से छींकें।वायरस फैलाएं।' इस पोस्ट के सामने आते ही बेंगलुरु पुलिस ने इस कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस में केस हुआ दर्ज

बेंगलुरु शहर के अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने इन्फोसिस को एक ट्वीट के साथ टैग करते हुए कहा, "जांच के दौरान व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच के लिए पर्याप्त समर्थन मिलने की उम्मीद है।' हालांकि मामले सामने आने के बाद कंपनी ने खुद ही इस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने ट्विटर पर एक बयान में कहा, "इंफोसिस ने अपने एक कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी जांच पूरी कर ली है और हमारा मानना ​​है कि यह गलत पहचान का मामला नहीं है।'

The social media post by the employee is against Infosys&य code of conduct and its commitment to responsible social sharing. Infosys has a zero tolerance policy towards such acts and has accordingly, terminated the services of the employee. (2/2)