नई दिल्ली (एएनआई)। International Womens Day 2022 : दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, महिला दिवस पर, मैं नारी शक्ति और विविध क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को सलाम करता हूं। भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरिमा और अवसर पर जोर देते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में महिलाओं को सबसे आगे लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेंगे।

On Women&यs Day, I salute our Nari Shakti and their accomplishments in diverse fields. The Government of India will keep focusing on women empowerment through its various schemes with an emphasis on dignity as well as opportunity.