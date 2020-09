अबूधाबी (एएनआई)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 13वां सीजन करीब आ रहा है। अबूधाबी स्पोर्ट्स काउंसिल टूर्नामेंट के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आईपीएल की दो टीमें - मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स - अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रही हैं। वेन्यू मैनेजर नवदीप अरनेजा ने कहा कि सभी सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है और अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि टीमें बबल बनाए रखें।

हर कदम पर सुरक्षा

आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए वीडियो में अरनेजा ने कहा, 'चूंकि दोनों टीमों के लिए 14-दिवसीय क्वारंटीन समाप्त हो गया है। दोनों टीमें एक ही समय में सुविधा के लिए आ रही हैं। इसलिए, हमने उस सुविधा को बढ़ाया जहां हमारे पास दोनों टीमों के लिए दो मैदान हैं ताकि वे अभ्यास कर सकें।' अरनेजा ने कहा, "हमारे पास दो टीमों के लिए दो ड्रेसिंग रूम हैं। टीमों के आने से पहले, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सेट और सैनिटाइज्ड हो। एक बार वे अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं और फिर अभ्यास के लिए ओवल जाते हैं," उन्होंने कहा, "बाहर से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और हम सुनिश्चित करते हैं कि वे बुलबुले के माहौल में हों।"

While the teams have been training rigorously ahead of the #Dream11IPL, a look at behind the scenes on how Abu Dhabi Sports Council has been keeping things safe for the teams.#Dream11IPL | @AbuDhabiCricket pic.twitter.com/m0ulxJU1Xi