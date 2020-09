नई दिल्ली (एएनआई)। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज संजू सैमसन ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को धन्यवाद दिया। मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ संजू ने महज 32 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली थी जिसको लेकर सचिन ने युवा खिलाड़ी की प्रशंसा की। ट्विटर पर सचिन ने संजू के बैटिंग स्किल की सराहना की थी। सचिन ने लिखा कि, @IamSanjuSamson द्वारा क्लीन स्ट्राइक। वे सभी उचित क्रिकेट शॉट्स थे।' बता दें संजू ने धोनी की टीम के खिलाफ 9 छक्के लगाए। सचिन से तारीफ पाकर संजू काफी खुश हुए। उन्होंने पूर्व बल्लेबाज को जवाब देते हुए लिख, "थैंक्यू सर"

शशि थरूर ने भी किया ट्वीट

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्विटर पर संजू की प्रशंसा की। थरूर ने लिखा, "तिरुवनंतपुरम के अपने @IamSanjuSamson द्वारा एक अद्भुत पारी। कल उन्होंने राष्ट्र और दुनिया को दिखाया कि वह क्या कर सकते हैं।' सैमसन को उनकी नॉक के लिए मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया जिसने राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवरों में 216/7 तक पहुंचने में मदद की। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 69 रन बनाए। अंत में राजस्थान ये मुकाबला 16 रन से जीत गई।

Just an amazing innings by Thiruvananthapuram&यs own @IamSanjuSamson. Yesterday he showed the nation & the world what he can do, with clean “proper cricketing shots” (~@sachin_rt), minimal fuss & sublime timing. The way he was batting put him on another level. So proud of him. https://t.co/WLFhDKXUM6