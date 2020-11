अबू धाबी (एएनआई)। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही। हालाँकि, एमएस धोनी की अगुवाई वाली टीम के पास अगले सीजन वापसी करने के लिए बहुत सारे प्लस प्वाॅइंट हैं क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी तीन मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। खासतौर से रुतुराज गायकवाड़ ने काफी प्रभावित किया।

इमरान ताहिर ने मांगी माफी

रविवार को आईपीएल में टीम के आखिरी मैच के बाद, स्पिनर इमरान ताहिर ने प्रशंसकों के लिए "दिल में भारी भावना" के साथ एक भावनात्मक नोट लिखा और उन्हें प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर को इस साल के आईपीएल में कई मौके नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने सीएसके के लिए प्रदर्शन किया, तो ताहिर ने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के लिए एक मैच जीतने वाले मैच में क्रिस गेल को आउट कर दिया।

Good finish at the end but a heavy feeling in the heart not to get to the play offs.Sorry fans if you feel I didn&यt perform the way you all expected.If given a chance will try and do better next year.Thanks a lot for your love and continued support #Yellove