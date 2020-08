राजस्थान (एएनआई)। राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को पुष्टि की कि उनके फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना पाॅजिटिव निकले हैं।राजस्थान रॉयल्स ने सूचित किया कि उनके फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक को कोविड-19 टेस्ट पाॅजिटिव आया है। यह परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि टीम के सदस्यों को अगले सप्ताह मुंबई में यूएई की उड़ान के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है।

14 दिन रहेंगे अस्पताल में भर्ती

राजस्थान राॅयल्स की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, 'फ्रैंचाइजी ने BCCI द्वारा अनुशंसित दो परीक्षणों के अलावा UAE की यात्रा करने वाले सभी खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों और प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त परीक्षण लागू किया है।" फ्रैंचाइजी ने कहा कि याग्निक फिलहाल अपने गृहनगर उदयपुर में हैं और उन्हें 14 दिनों के अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी गई है। 14 दिनों के बाद, बीसीसीआई के प्रोटोकॉल के अनुसार दिशांत को दो परीक्षणों से गुजरना होगा। दो नकारात्मक रिपोर्टों की वापसी पर, उन्हें 6 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन के बाद टीम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और उसके आगमन पर 3 और निगेटिव रिपोर्ट आनी चाहिए।'

