नई दिल्ली (पीटीआई)। IPL 2020 गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के दौरान पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के पहले दो घरेलू मैचों की मेजबानी करेगा। बीसीसीआई सचिव जे शाह ने एक विज्ञप्ति में कहा, "राजस्थान की टीम 5 अप्रैल और 9 अप्रैल को गुवाहाटी में क्रमश: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दो मैच खेलेगी।" राजस्थान रॉयल्स अपने शेष पांच घरेलू मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अपने निर्धारित घरेलू मैदान पर ही खेलेगी।

राजस्थान की टीम यहां खेलेगी मैच

स्टीव स्मिथ की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स 2 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, "रॉयल्स पहली बार आईपीएल को पूर्वोत्तर में ला रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में क्रिकेट को विस्तार मिल सके।" बता दें पिछले साल, राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में अपने कुछ मैच खेलने का अनुरोध किया था और काफी समय से असम क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) के साथ बातचीत कर रहा था। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा समर्थित इस कदम को हालांकि इस साल की शुरुआत में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी। मगर अब गुवाहाटी के फैंस दो मैच के लिए तैयारी में जुट गए हैं।

The Royals are bringing the IPL to the Northeast for the very first time, expanding cricket's footprint in the region. 😍



See you in April, Guwahati! 👋🏻#HallaBol | #RoyalsFamily pic.twitter.com/tSnguwH46y