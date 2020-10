दुबई (एएनआई)। भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनकी शानदार पारी के लिए सराहा। साहा और डेविड वार्नर ने क्रमशः 87 और 66 की पारी खेली और एसआरएच को 200 रन के पार ले गए। जिसे दिल्ली कैपिटल्स चेज नहीं कर पाई। दोनों बल्लेबाजों ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ पहले छह ओवरों के अंदर 77 रन बटोरे।

सचिन हुए इंप्रेस

सनराइजर्स हैदराबाद के तेजी से रन बनाने की वजह रिद्धिमान साहा थे, जिन्हें इस सीजन दूसरी बार टीम में खेलने का मौका मिला था। साहा को टेस्ट बल्लेबाज कहा जाता है। यही वजह है कि टी-20 में उनसे कोई तेजतर्रार पारी की उम्मीद नहीं करता मगर साहा ने मंगलवार को सबको चौंका दिया। तेंदुलकर, साहा की सतर्क लेकिन शानदार पारी से प्रभावित थे और कहा कि उनकी तेज स्कोरिंग क्षमता को हमेशा कम आंका जाता है।सचिन ने ट्वीट किया, 'बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए @riddhipops ने गेंद की लाइन और लेंथ को चुनने के बाद अपने शॉट्स में सुधार किया। कोई भी स्लोगन नहीं था। एक शानदार पारी खेली, जिसे देखकर मुझे अच्छा लगा।"

Very smart batting by @Wriddhipops!



Improvised his shots after picking the line and length of the ball. There was no slogging at all. Played a fantastic innings which I thoroughly enjoyed watching.#SRHvDC #IPL2020