मुंबई (आईएएनएस)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, जिन्होंने शनिवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया, ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि दर्शकों की सुरक्षा को पहले रखा जाएगा और सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन तब किया जाएगा। शाहरुख इस मीटिंग में अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ बैठे थे और सभी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैंं। बीसीसीआई आईपीएल 13 के लिए व्यापक योजना तैयार कर रहा है, जिसे अब 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सुरक्षा सबसे पहले है

शाहरुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, 'हमारे लिए दर्शकों, खिलाडिय़ों, मैनेजमेंट और शहरों की सुरक्षा सबसे पहले हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों और सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि समय के साथ इस वायरस का प्रसार कम हो जाएगा और आईपीएल अपने रंग में लौटेगा।' यही नहीं एसआरके ने यह भी लिखा, 'सरकार के परामर्श से बीसीसीआई और टीम के मालिक कड़ी निगरानी रखेंगे और सभी के स्वास्थ्य हित में आगे का रास्ता तय करेंगे। सभी से मिलना-जुलना और फिर खुद को स्वच्छ रखना। यह बात उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और आईपीएल अध्यक्ष बृजेश पटेल को टैग करते हुए कही।

2/2. Hope the spread of the virus subsides & the show can go on. BCCI & team owners in consultation with the govt will keep a close watch & decide the way fwd in the health interest of ever1. Lovely 2 meet every1 & then sanitise ourselves repeatedly..@SGanguly99 @JayShah #BPatel