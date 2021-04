नई दिल्ली (एएनआई)। आईपीएल 2021 की शुरुआत अभी हुई भी नहीं कि, कोरोना वायरस का संकट मंडराने लगा है। 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सीजन का दूसरा मैच खेला जाएगा। मगर इस मैच से पहले डीसी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी और भारत के स्टार गेंदबाज अक्षर पटेल कोरोना पाॅजिटिव निकले हैं। एएनआई से बात करते हुए, डीसी कैपेंन के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की। सूत्र ने कहा, "दुर्भाग्य से, अक्षर कोरोना पाॅजिटिव निकले हैं। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।" हालांकि बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने खुद ट्वीट कर इस खबर की जानकारी दी।

Delhi Capitals all-rounder #AxarPatel has tested positive for COVID-19. He had checked into the team hotel in Mumbai on Mar 28, 2021, with a negative report. His report from the second COVID test, came positive. pic.twitter.com/CjRKlfzvWR