मुंबई (एएनआई)। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने बुधवार को फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मलिंगा के इस फैसले के बाद उनकी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने अपने गेंदबाज के लिए एक इमोशनल नोट लिखा। मलिंगा ने इस महीने की शुरुआत में अपने फैसले के बारे में मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को सूचित कर दिया था। जिसके चलते एमआई ने मलिंगा को रिटेन नहीं किया।

एमआई ने याद किया मलिंगा को

मुंबई इंडियंस ने मलिंगा को उन यादगार क्षणों के लिए धन्यवाद दिया, जो पेसर ने टीम को दिए, खासकर एक चैंपियनशिप मैच की अंतिम गेंद पर। मुंबई स्थित फ्रैंचाइजी ने एक छोटे वीडियो के साथ अपने चैंपियन खिलाड़ी को ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने कहा, "आप ने हमें जश्न मनाने के लिए 170 पल दिए। लेकिन सबसे यादगार मैच की अंतिम गेंद पर आए। आप मुस्कुराए, आपने गेंदबाजी की, आप जीत गए और इसके लिए हम # थैंक यू मलिंगा कहते हैं।"

👀 Malinga is staring down. He lifts his hand up and kisses the ball. Wankhede is echoing with MA-LIN-GA MA-LIN-GA as he picks up momentum in his run up. He slings and bowls. The ball moves, dips and finds the base of the stump through the batsman&यs defence. 🎯 pic.twitter.com/kFe7H8JSt9