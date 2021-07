कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। आईपीएल 2021 के बाकी बचे सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से दुबई में होगी, जिसमें पहले मैच की शुरुआत मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी। इसके बाद मैच अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स विरोधी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबला करेगी। शारजाह 24 सितंबर को अपने पहले मैच की मेजबानी करेगा जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।

कुल 31 मैच खेले जाने बाकी

आईपीएल के बचे हुए शेड्यूल में कुल 13 मैच दुबई में, 10 शारजाह में और आठ मैच अबूधाबी में होंगे। जब कोविड -19 महामारी के कारण आईपीएल -14 को निलंबित कर दिया गया था, तब चार प्लेऑफ सहित 31 मैच खेले जाने बाकी थे। यह लगातार दूसरा साल है जब यूएई आईपीएल की मेजबानी करेगा। 2020 में, पूरा टूर्नामेंट दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेला गया था। यहां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे हाफ के मैच का पूरा शेड्यूल, स्थान, तारीख और समय दिया गया है।

यह है पूरा शेड्यूल

मैच 30- मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स- 19 सितंबर, रविवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 31- कोलकाता नाइट राइडर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 20 सितंबर, सोमवार शाम 7:30 बजे, अबू धाबी

मैच 32- पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स 21 सितंबर, मंगलवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 33- दिल्ली कैपिटल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद 22 सितंबर, बुधवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 34- मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स 23 सितंबर, गुरुवार शाम 7:30 बजे, अबू धाबी

मैच 35- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs चेन्नई सुपर किंग्स 24 सितंबर, शुक्रवार शाम 7:30 बजे, शारजाह

मैच 36- दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स 25 सितंबर, शनिवार दोपहर 3:30 बजे, अबू धाबी

मैच 37- सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स 25 सितंबर, शनिवार शाम 7:30 बजे, शारजाह

मैच 38- चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स 26 सितंबर, रविवार दोपहर 3:30 बजे, अबू धाबी

मैच 39- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs मुंबई इंडियंस 26 सितंबर, रविवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 40- सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स 27 सितंबर, सोमवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 41- कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स 28 सितंबर, मंगलवार दोपहर 3:30 बजे, शारजाह

मैच 42- मुंबई इंडियंस vs पंजाब किंग्स 28 सितंबर, मंगलवार शाम 7:30 बजे, अबू धाबी

मैच 43- राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 29 सितंबर, बुधवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 44- सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स 30 सितंबर, गुरुवार शाम 7:30 बजे, शारजाह

मैच 45- कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स 1 अक्टूबर, शुक्रवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 46- मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स 2 अक्टूबर, शनिवार 3:30 अपराह्न, शारजाह

मैच 47- राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स 2 अक्टूबर, शनिवार शाम 7:30 बजे, अबू धाबी

मैच 48- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs पंजाब किंग्स 3 अक्टूबर, रविवार दोपहर 3:30 बजे, शारजाह

मैच 49- कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद 3 अक्टूबर, रविवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 50- दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स 4 अक्टूबर, सोमवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 51- राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस 5 अक्टूबर, मंगलवार शाम 7:30 बजे, शारजाह

मैच 52- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs सनराइजर्स हैदराबाद 6 अक्टूबर, बुधवार शाम 7:30 बजे, अबू धाबी

मैच 53- चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स 7 अक्टूबर, गुरुवार दोपहर 3:30 बजे, दुबई

मैच 54- कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स 7 अक्टूबर, गुरुवार शाम 7:30 बजे, शारजाह

मैच 55- सनराइजर्स हैदराबाद vs मुंबई इंडियंस 8 अक्टूबर, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे, अबू धाबी

मैच 56- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs दिल्ली कैपिटल्स 8 अक्टूबर, शुक्रवार शाम 7:30 बजे दुबई

मैच 57- क्वालिफायर 1- 10 अक्टूबर, रविवार शाम 7:30 बजे, दुबई

मैच 58- एलिमिनेटर- 11 अक्टूबर, सोमवार शाम 7:30 बजे, शारजाह

मैच 59- क्वालिफायर 2- 13 अक्टूबर, बुधवार शाम 7:30 बजे, शारजाह

मैच 60- फाइनल - 15 अक्टूबर- शुक्रवार शाम 7:30 बजे, दुबई