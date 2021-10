दुबई (एएनआई)। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंच गई है। सीएसके के कप्तान ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस मुकाबले में धोनी का पुराना अवतार फैंस को देखने को मिला। सीएसके ने क्वालीफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को चार विकेट से हराया, जिसमें धोनी ने छह गेंदों में 18 रन बनाए। आखिरी दो ओवर में सीएसके को 24 रन चाहिए थे लेकिन अवेश खान ने पहली ही गेंद पर सेट बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। जिसके बाद धोनी ने एक छक्का लगाया और आखिरी छह गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। मगर माही मैच जिताकर ही वापस लौटे।

धोनी की इस बैटिंग को देख विराट कोहली काफी खुश नजर आए। कोहली ने ट्वीट किया, 'किंग इस बैक, क्रिकेट जगत में अब तक का सबसे महान फिनिशर। मुझे आज रात एक बार फिर अपनी सीट से कूदने के लिए मजबूर किया।'

CSK की जीत के बाद, पूर्व भारतीय पुरुष क्रिकेटर, वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर लिखा: "ओम फिनिशाय नमः! चेन्नई की शानदार जीत।'

In Chennai, gold is always in great demand. In @ChennaiIPL philosophy, old is always gold! Well done @robbieuthappa . #CSKvDC — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) October 10, 2021

पूर्व भारतीय गेंदबाज आरपी सिंह ने ट्वीट किया, "मुझे लगता है @msdhoni ने यह ट्वीट पढ़ लिया है। सिंह पहले के एक ट्वीट का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने रॉबिन उथप्पा के बारे में किया था, जिसमें लिखा था, "चेन्नई में, सोना हमेशा बहुत मांग में होता है।'

Wow what a match. My heart goes out to the young #DC team. Hard luck boys & all the best for the next game. Tonight belonged to #CSK. #Dhoni the finisher leading from the front, inspiring his players to give their best & keeping his cool at all times 👍 #DCvsCSK @IPL #Finisher — Preity G Zinta (@realpreityzinta) October 10, 2021

यहां तक ​​कि पंजाब किंग्स की सह-मालिक प्रीति जिंटा ने भी सामने से नेतृत्व करने के लिए धोनी की सराहना की। "वाह क्या मैच है। मेरा दिल युवा डीसी टीम के साथ है। लड़कों को कड़ी मेहनत और अगले गेम के लिए शुभकामनाएं। आज रात #सीएसके की थी।'

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी और सीएसके क्रिकेटर, एल्बी मोर्कल ने ट्वीट किया: "धोनी धोनी धोनी .... @ChennaiIPL।"

Nothing is bigger than “Self-belief”. The man reminds everyone yet again, who is the best finisher and why! #CSKvsDC #Qualifier1 #IPL2O21 #MSDhoni — Pragyan Ojha (@pragyanojha) October 10, 2021

पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने ट्वीट किया, "आत्मविश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। वह आदमी फिर से सभी को याद दिलाता है कि सबसे अच्छा फिनिशर कौन है और क्यों! #CSKvsDC #Qualifier1 #IPL2O21 #MSDhoni,"।