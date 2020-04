नई दिल्ली (एजेंसियां)। Irrfan Khan death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर, हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने बुधवार को अभिनेता इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया।

Irrfan Khan&यs demise is a loss to the world of cinema and theatre. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2020

इरफान के निधन पर दुख जताते हुए अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक क्षति है। उन्हें विभिन्न माध्यमों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता के परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की।

Shocked to hear of the demise of Irrfan Khan, one of the most exceptional actors of our time. May his work always be remembered and his soul rest in peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 29, 2020

अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने कहा कि खान हमारे समय के सबसे असाधारण अभिनेताओं में से एक थे। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि, इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर, दुख हुआ वे हमारे समय के सबसे असाधारण अभिनेताओं में से एक थे। हमेशा उनके काम को याद किया जायेगा।

वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने कहा कि वे अपने देश के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक, इरफान के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुखी और स्तब्ध हैं। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति उन्होंने हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए इरफान की आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना की।

I&यm sorry to hear about the passing of Irrfan Khan. A versatile & talented actor, he was a popular Indian brand ambassador on the global film & tv stage. He will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans at this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2020

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि खान दुनिया के फिल्म और टीवी मंच पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्रांड एंबेसडर थे। उनके निधन के बारे में सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वह बहुत याद आएंगे। दुःख के इस समय में राहुल ने उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना प्रकट की।

अभिनेता इरफान खान यांच्या निधनामुळे हिंदी चित्रपट सृष्टीने एक मेहनती, अष्टपैलू अभिनेता गमावला आहे. दुर्धर असा कॅन्सर झाला असून सुद्धा न खचता, सकारात्मकतेने इरफान यांनी हे वास्तव स्वीकारले आणि उपचार सुरू असतांना परत उत्साहाने उभे राहिले. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 29, 2020

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उनके भावुक अभिनय ने फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में विभिन्न भूमिकाओं को अमर बना दिया। इरफान खान एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे उनका निधन हिंदी सिनेमा की दुनिया के लिए एक क्षति है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इरफान खान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा अभिनेता इरफान खान के निधन के साथ, हिंदी फिल्म उद्योग ने एक मेहनती, बहुमुखी अभिनेता को खो दिया है। सीएमओ महाराष्ट्र ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि, दुर्भाग्य से, समय ने उन्हें नीचे खींच लिया और अभिनय की उनकी यात्रा रुक गई।

Irfan Khan was a versatile actor. Sorry to hear about his demise. My heartfelt condolences to his family, friends and fans. Om Shanti — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 29, 2020

इरफ़ान खान एक बहुमुखी अभिनेता थे। उनके निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति, ”जावड़ेकर ने ट्वीट किया। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि कैंसर के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने के बाद, बहुमुखी प्रतिभा के धनी इरफान का निधन हो गया है, यह सुनकर गहरा दुख हुआ।

खान की आखिरी रिलीज फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' थी जो कोरोनावायरस के हमले के दौरान रिलीज हुई और हाल में ही उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दोबारा रिलीज किया गया। फिल्म में उनके साथ करीना कपूर ने भी काम किया है। 'द लंचबॉक्स' और 'पान सिंह तोमर' जैसी फिल्मों में काम कर चुके इस एक्टर को फैंस और क्रिटिक दोनों ही समान रूप से पसंद करते थे। इरफान, को 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। उनके परिवार में पत्नी सुतापा और बेटे बाबिल और अयान हैं।

