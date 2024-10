कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Abhishek Bachchan And Nimrat Kaur: हमेशा से ही सेलेब्स की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा सुर्खियां बटोरती आई है। एक तरफ जहां अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में दरार और उनकी तलाक की खबरों ने बॉलीवुड के गलियारे को गर्म रखा हुआ है। इसी बीच ये भी अफ्वाहें उड़ रही हैं कि, अभिषेक बच्चन एक्ट्रेस निमरत कौर को डेट कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दोनों के रिलेशनशिप में होने की बात भी कही गई है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों ही सेलेब्स कई बार अलग अलग एक ही जगह पर स्पॉट हो चुके हैं और साथ में हैंगआउट भी कर रहे हैं।

निर्मित कौर के सामने ऐश्वर्या की तारीफ करते नहीं रुके अभिषेक बच्चन

हालांकि इन खबरों पर अभी तक किसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन इसकी वजह से अभिषेक और निमरत दोनों को ही सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। इसी बीच अभिषेक और निमरत का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर निमरित के सामने अपनी पत्नी ऐश्वर्या की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसे सुनने के बाद फैंस को इस बात की तो तसल्ली हो गई है कि अभी भी अभिषेक के मन में ऐश्वर्या के लिए फीलिंग्स हैं।

Here Abhishek is saying how Aishwarya has been a great emotional support for him and his family but as per this trash,douchebag Gopesh Khetan Aishwarya undermines Abhishek. You people are born without mother and sister or what?? It isn't even funny at this point. https://t.co/Yrdc13MSmI pic.twitter.com/on1JxRPysg