लखनऊ (एएनआई)। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर आज आयकर विभाग की टीम छापामार कर कार्रवाई कर रही है। सूत्रों ने कहा कि वाराणसी से आई आयकर विभाग की टीम लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी जैनेंद्र यादव के परिसरों पर आयकर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले आज मैनपुरी में आरसीएल ग्रुप के प्रमोटर मनोज यादव और उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के ठिकानों पर छापेमारी की गई।



Income Tax department conducting searches at the residences of Jainendra Yadav (pics 1-2), reportedly a close aide of SP chief Akhilesh Yadav, in Lucknow and RCL Group promoter Manoj Yadav (pics 3-4). The residence of national secretary of SP, Rajeev Rai is also being raided. pic.twitter.com/zs2u7JsXsO



राजीव राय के आवास पर सुबह सात बजे से छापेमारी चल रही

मऊ जिले के सहदतपुरा स्थित राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के आवास पर सुबह सात बजे से छापेमारी चल रही है। इस संबंध में राजीव राय ने आरोप लगाया है कि आयकर विभाग की टीम द्वारा की गई ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के चलते की है लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। वहीं अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव के आवास पर दो घंटे से तलाशी चल रही है। आयकर विभाग के अधिकारी 12 गाड़ियों का काफिले के साथ पहुंचे थे। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।



Mau: An Income Tax raid is underway at the residence of national secretary of Samajwadi Party (SP), Rajeev Rai.



Raids are underway at a few more locations at the premises of people of SP chief Akhilesh Yadav. More details are awaited. pic.twitter.com/yJIDwC75qF