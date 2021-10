नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान, विभिन्न ग्राम पंचायत प्रमुखों और पानी समितियों / ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी को बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से उनके गांवों के हर घर में अब एक नल कनेक्शन है जो उन्हें स्वच्छ पीने योग्य पानी प्रदान करता है। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री को बताया गया कि गांवों में महिलाएं अब अपना समय अपने बच्चों को शिक्षित करने और आय उत्पन्न करने वाली अन्य गतिविधियों में भाग लेने में लगाती हैं।

This is a village-driven and women-driven movement. Its main base is mass movement & public participation. On the Jal Jeevan Mission app, every detail regarding this movement will be available in one place: PM Narendra Modi pic.twitter.com/dH5zHaMwbF