मथुरा (एएनआई)। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगलवार देर रात से उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों में उत्सव शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंगलवार रात गोरखपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा की। इसके बाद प्रसाद आदि का वितरण हुआ। वहीं आज बुधवार को भी कई मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस संकट की वजह से इस दाैरान भक्तों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बुधवार सुबह मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में 'मंगल अभिषेक' के बाद 'मंगल आरती' और एक और आरती की गई।

Chief Minister Yogi Adityanth offered prayers to Lord Krishna at Gorakhnath Temple on the occasion of Krishna Janmashtami, in Gorakhpur last night. pic.twitter.com/mY2zZwSaCx



इस्कॉन मंदिर में भी आज उत्सव शुरू हुआ

मथुरा के नंदगांव के नंद भवन मंदिर में मनाई जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी के पुजारी और 'सेवादारों' ने भी मंगलवार रात को पूजा अर्चना की। नंद भवन मंदिर के एक पुजारी ने कहा, हमारी परंपरा के अनुसार, जन्माष्टमी नंदगांव में रक्षाबंधन के 8 दिन बाद मनाई जाती है। विदेशी भक्तों ने बुधवार को वृंदावन के चैतन्य विहार में श्री राधे कुंज आश्रम में जन्माष्टमी की सजावट और सजावट में मदद की।नोएडा सेक्टर 33 के इस्कॉन मंदिर में भी समारोह शुरू हुआ। यहां भी कोरोना वायरस की वजह से मंदिर में भक्तों को प्रवेश की अनुमति नही है।

Moradabad: Priests & their family members sing 'bhajan' and offer prayers at Radha Krishna Temple in the city on the occasion of Krishna Janmashtami. Some devotees offer prayers outside the temple as public entry is prohibited in view of COVID-19. pic.twitter.com/rBl9EHJyuy